Жуткое ночное ДТП: авто перевернулось на огромной скорости в Петрозаводске

Ночью после жесткого столкновения перевернулась машина в Петрозаводске
Фото - © соцсети
Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло около 02:07 в Петрозаводске в Республике Карелии. Столкновение случилось на пересечении Первомайского проспекта и улицы Ленинградской рядом с кинотеатром «Калевала», сообщает «Губернiя Daily».
Судя по записям с камер, машина на огромной скорости вылетела на «встречку», задела тротуар и перевернулась на крышу. Затем въехала в автомобиль, который стоял на перекрестке.
Машины получили сильные повреждения. На место приезжали сотрудники ГАИ. Количество пострадавших неизвестно.
Ранее на трассе М-2 в Московском регионе столкнулись несколько фур. Из-за этого движение было полностью парализовано.
