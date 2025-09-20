Жуткое ночное ДТП: авто перевернулось на огромной скорости в Петрозаводске

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло около 02:07 в Петрозаводске в Республике Карелии. Столкновение случилось на пересечении Первомайского проспекта и улицы Ленинградской рядом с кинотеатром «Калевала», сообщает « Губернiя Daily ».

Судя по записям с камер, машина на огромной скорости вылетела на «встречку», задела тротуар и перевернулась на крышу. Затем въехала в автомобиль, который стоял на перекрестке.

Машины получили сильные повреждения. На место приезжали сотрудники ГАИ. Количество пострадавших неизвестно.

Ранее на трассе М-2 в Московском регионе столкнулись несколько фур. Из-за этого движение было полностью парализовано.

