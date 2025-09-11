Жуткий запах и мертвая рыба: озеро покрылось голубой слизью под Екатеринбургом

Озеро Гурино покрылось голубой слизью в Свердловской области. В округе стоит жуткий запах, а в водоеме погибает рыба, сообщает Telegram-канал «Екатеринбург № 1» .

На опубликованных кадрах видно, как на воде у берега образовались ярко-голубые пятна. При этом на берегу лежит мертвая рыба.

Жители Тугулымского округа забили тревогу.

Ранее загадочный химический запах окутал Санкт-Петербург. Горожане пожаловались на слезящиеся глаза и привкус «черного перца».