Жуткий запах и мертвая рыба: озеро покрылось голубой слизью под Екатеринбургом
Озеро Гурино покрылось голубой слизью в Свердловской области. В округе стоит жуткий запах, а в водоеме погибает рыба, сообщает Telegram-канал «Екатеринбург № 1».
На опубликованных кадрах видно, как на воде у берега образовались ярко-голубые пятна. При этом на берегу лежит мертвая рыба.
Жители Тугулымского округа забили тревогу.
