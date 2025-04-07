Жуткие кадры: уличные камеры сняли въезд «Газели» в переход в Москве

Уличная камера запечатлела въезд «Газели» в подземный переход станции московского метро «Парк Победы». Неуправляемый грузовик не смогли остановить даже защитные блоки, сообщает «112» .

Люди успели вовремя отреагировать и покинуть опасную зону за мгновения до автотарана. При прорыве грузовика в подземку никто не пострадал.

Предварительно, «Газель» могла въехать в переход из-за того, что водитель не справился с управлением. Предполагается, что шофер не совладал с рулем из-за некачественной резины и сложных погодных условий — в Москве ранее прошел снегопад.

В Сети также появлялись фото большегруза после въезда в подземный переход на Кутузовском проспекте.