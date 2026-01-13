Жуткие кадры: россиянка провалилась в колодец, и ей почти оторвало пятку

Туристка из РФ попала в больницу с оторванной пяткой после падения в колодец

42-летняя москвичка упала в колодец в отеле Max Hotel Nungwi на острове Занзибар в Танзании. Ее доставили в больницу с частично оторванной пяткой, сообщает SHOT .

Женщина прилетела на новогодние праздники вместе с подругами. Однако отдых у компании сразу не задался. В отеле постоянно отключали воду и свет, кондиционер не работал. В один из дней россиянка почувствовала сильный запах гари. Она зашла в техническую зону, чтобы проверить, есть ли возгорание, но провалилась на 3 м в колодец, который прикрыли только листами шифера, поэтому его не было заметно.

Медики экстренно провели операцию. У пациентки диагностировали перелом, зашили ей сухожилия и наложили гипс.

Подруги считают, что у пострадавшей перелом обеих ног из-за сильного отека и боли, но медики отказываются делать рентген второй ноги. Отель не предоставляет россиянке финансовую помощь.

Перелет домой с пятичасовой пересадкой у туристок запланирован на 14 января. Однако пострадавшая не может вернуться в Россию из-за больницы, где ей отказываются выдавать медсправку, требующуюся для оценки страховой компанией мобильности россиянки для выбора метода транспортировки.

Сейчас женщина находится в клинике. За операцию и сопровождение с пациентки требуют еще 7 тыс. долларов (свыше 500 тыс. рублей). Страховка ранее покрыла только 3,5 тыс. долларов. Подруги начали сбор средств.

