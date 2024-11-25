Жуткие кадры: появилось видео за мгновения до пожара на самолете с россиянами
Разлив топлива перед пожаром в «Суперджете» в Анталье попал на видео
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В Сети появилось видео, как из бака российского самолета SSJ-100 в Анталье выливается топливо. Кадры сняты за несколько секунд до того, как это топливо вспыхнет и в лайнере возникнет пожар, сообщает SHOT.
Пассажирам удалось выжить благодаря тому, что пилот остановил лайнер около пожарной части аэропорта. Благодаря этому турецкие спасатели смогли прибыть к горящему самолету менее чем через минуту после того, как лайнер начало охватывать пламя.
Сотрудники экстренных служб успели оперативно эвакуировать пассажиров горящего российского самолета. Для этого использовался надувной трап.
На борту самолета находились 79 граждан России. В результате пожара удалось избежать жертв.
По факту пожара на «Суперджете» возбуждено уголовно дело.