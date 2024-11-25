Жуткие кадры: появилось видео за мгновения до пожара на самолете с россиянами

Разлив топлива перед пожаром в «Суперджете» в Анталье попал на видео

В Сети появилось видео, как из бака российского самолета SSJ-100 в Анталье выливается топливо. Кадры сняты за несколько секунд до того, как это топливо вспыхнет и в лайнере возникнет пожар, сообщает SHOT.