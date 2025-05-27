Жуткие кадры: появилось видео падения собаки из окна многоэтажки в Мытищах

В Сети появилось видео падения собаки из окна многоэтажки в Мытищах

Накануне в подмосковных Мытищах сотрудники полиции получили сигнал о том, что из окна многоэтажки выпала собака и разбилась. Позднее в Сети появилось видео момента падения животного, на котором видно, что пес сам выбрался из окна, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» .

Автор ролика включил камеру в момент, когда собака уже наполовину свисала с балкона на 15 этаже и держалась за раму только задними лапами. Животное выбиралось наружу через открытое окно.

Через несколько секунд собака сумела перебросить задние лапы через оконную раму и полетела вниз, затем послышался глухой удар об землю. От удара об землю животное получило несовместимые с жизнью травмы.

Предварительно известно, что происшествие случилось 26 мая на улице Станционной, 5, в момент, когда хозяина собаки дома не было. По факту случившегося полиция проводит проверку.