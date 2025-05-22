Жуткие кадры: под Волгоградом машина сбила девочку, перебегавшую шоссе

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В Волгоградской области автомобиль сбил бегавшую по шоссе 10-летнюю девочку

В Волгоградской области автомобиль сбил 10-летнюю девочку, которая перебегала шоссе. Сейчас ребенок находится в больнице, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Авария произошла днем 22 мая в Городищенском районе. Предварительно, девочка находилась на трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск» и решила пересечь дорогу в неположенном месте. В этот момент ее сбила иномарка Kia Rio.

Дорожная полиция также опубликована кадры с видеорегистратора машины, совершившей наезд на ребенка.

По факту ДТП проводится проверка. На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции.

Telegram-канал «112» сообщал, что пострадавшая девочка помещена в реанимацию. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое.