Жуткие кадры: 17-летняя россиянка сломала руку на соревнованиях по армрестлингу

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Mash Batash: в Уфе 17-летняя девушка сломала руку на чемпионате по армрестлингу

В Уфе 17-летняя девушка сломала руку во время соревнований по армрестлингу. Травмирование юной спортсменки попало на видео, сообщает Mash Batash .

Во время первенства несовершеннолетняя получила закрытый перелом со смещением. После травмирования ей оказали медицинскую помощь.

По словам тренера, пострадавшая девушка начала заниматься борьбой на руках недавно. На этих соревнованиях спортсменка завоевала второе место.

Ранее 31-летний житель Уфы сломал пенис во время секса. После травмирования мужчине провели операцию и назначили шестимесячную реабилитацию. За здоровье пациента боролась целая бригада урологов.