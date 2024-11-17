Жуткая трагедия с гибелью 4 детей в пожаре произошла в Новосибирской области

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МЧС РФ: мать и четверо детей умерли в пожаре в Новосибирской области

Мать и четверо детей умерли в пожаре в селе Новоселье Купинского района Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Возгорание возникло в частном доме. В нем жила многодетная семья.

Отец и двое сыновей в возрасте 12 и 14 лет смогли вовремя выйти из дома и спастись. Однако в строении остались женщина с четырьмя детьми. Им выжить не удалось.

Отца отвезли в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

Пожар охватил площадь 80 квадратных метров. Его уже потушили.

Ранее в здании бывшей мечети в Казахстане произошел взрыв газа. Умерли 3 человека, еще 16 получили ранения.