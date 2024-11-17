Жуткая трагедия с гибелью 4 детей в пожаре произошла в Новосибирской области
МЧС РФ: мать и четверо детей умерли в пожаре в Новосибирской области
Фото - © Главное управление МЧС России по Новосибирской области
Мать и четверо детей умерли в пожаре в селе Новоселье Купинского района Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Возгорание возникло в частном доме. В нем жила многодетная семья.
Отец и двое сыновей в возрасте 12 и 14 лет смогли вовремя выйти из дома и спастись. Однако в строении остались женщина с четырьмя детьми. Им выжить не удалось.
Отца отвезли в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.
Пожар охватил площадь 80 квадратных метров. Его уже потушили.
Ранее в здании бывшей мечети в Казахстане произошел взрыв газа. Умерли 3 человека, еще 16 получили ранения.