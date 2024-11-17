Три человека умерли во время взрыва в бывшей мечети в Казахстане

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ДЧС Казахстана: взорвался газ в бывшей мечети в Акмолинской области

В бывшей мечети в населенном пункте Сабынды Акмолинской области Казахстана взорвался газ. Умерли, как минимум, 3 человека, еще 16 получили ранения, рассказали ТАСС в пресс-службе департамента по ЧС (ДЧС) региона.

В бывшей мечети населенного пункта Сабынды в последнее время организовывали обеды для поминок. Там случился хлопок газа, в результате которого строение обрушилось.

Умерли 46-летний мужчина, 41-летняя женщина и 12-летний ребенок. 16 человек госпитализировали.

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