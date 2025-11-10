Жуткая тенденция: в метро Петербурга участились случаи падения на рельсы

В метро Петербурга за 11 дней на рельсы упали три человека

В подземке Санкт-Петербурга люди стали чаще падать на рельсы: за последние 11 дней правоохранители зафиксировали три таких случая, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

На станции «Озерки» 10 ноября произошла трагедия: пассажир упал на рельсы и скончался. Причины произошедшего и обстоятельства падения пока остаются невыясненными. К сожалению, подобные инциденты неизбежны, однако в последнее время их частота вызывает обеспокоенность.

5 ноября подобный случай произошел на станции «Автово». Пресс-служба метрополитена сообщила об извлечении человека из-под поезда, однако спасти его не удалось.

31 октября на станции «Площадь Восстания» также произошел инцидент с падением на пути. Женщину подняли на платформу, но, к сожалению, она скончалась. Таким образом, участившиеся случаи падения пассажиров на рельсы в метрополитене приводят к трагическим последствиям.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.