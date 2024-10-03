Жуткая авария с тремя машинами произошла на улице Митрофанова в Люберцах

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На улице Митрофанова в Люберцах произошло жуткое ДТП. Столкнулись легковой автомобиль и внедорожник, последний перевернулся, сообщает Telegram-канал « Мои Люберцы ».

На опубликованных фото видно, что после столкновения машины отбросило друг от друга на несколько метров. У легкового автомобиля разбита передняя часть.

Внедорожник перевернулся. На месте происшествия разбросаны детали столкнувшихся автомобилей и осколки стекла.

Третий участник ДТП — трактор с прицепом-бочкой. Его задел внедорожник. По предварительным данным, никто не погиб.

Ранее 10 подростков угнали машину и перевернулись на востоке Москвы. Авто управлял 14-летний школьник.