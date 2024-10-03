Жуткая авария с тремя машинами произошла на улице Митрофанова в Люберцах
«Мои Люберцы»: внедорожник перевернулся из-за ДТП на улице Митрофанова
На улице Митрофанова в Люберцах произошло жуткое ДТП. Столкнулись легковой автомобиль и внедорожник, последний перевернулся, сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».
На опубликованных фото видно, что после столкновения машины отбросило друг от друга на несколько метров. У легкового автомобиля разбита передняя часть.
Внедорожник перевернулся. На месте происшествия разбросаны детали столкнувшихся автомобилей и осколки стекла.
Третий участник ДТП — трактор с прицепом-бочкой. Его задел внедорожник. По предварительным данным, никто не погиб.
Ранее 10 подростков угнали машину и перевернулись на востоке Москвы. Авто управлял 14-летний школьник.