ОСН: 1 журналист Reuters пропал, 2 в больнице после удара ВС РФ в Краматорске

Сотрудников информационного агентства Reuters ранило во временно находящемся под контролем Украины городе Краматорске ДНР. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на заявление СМИ.

В Reuters рассказали, что их журналисты получили ранения во время атаки ВС РФ по военному объекту противника. Один из корреспондентов пропал без вести.

Также два журналиста Reuters были ранены. Их отвезли в больницу.

Ранее сообщалось об очередном западном журналисте, который нелегально проник на территорию Курскую области. Он опубликовал материал о поездке в эту местность.