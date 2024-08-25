Журналисты Reuters получили ранения в Краматорске ДНР
ОСН: 1 журналист Reuters пропал, 2 в больнице после удара ВС РФ в Краматорске
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Сотрудников информационного агентства Reuters ранило во временно находящемся под контролем Украины городе Краматорске ДНР. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на заявление СМИ.
В Reuters рассказали, что их журналисты получили ранения во время атаки ВС РФ по военному объекту противника. Один из корреспондентов пропал без вести.
Также два журналиста Reuters были ранены. Их отвезли в больницу.
Ранее сообщалось об очередном западном журналисте, который нелегально проник на территорию Курскую области. Он опубликовал материал о поездке в эту местность.