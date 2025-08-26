Журналистку телеканала «Дождь»* Монгайт** объявили в международный розыск

Журналистку телеканала «Дождь»* Анну Монгайт**, которую обвиняют в распространении фейков о ВС РФ, объявили в международный розыск. Это указано в материалах уголовного дела, возбужденного против нее, сообщает РИА Новости .

Женщину объявили в розыск 6 августа текущего года. 25 августа ее заочно арестовали. В материалах дела сказано, что Монгайт** в 2022 году вылетела из России в Азербайджан. Сейчас она проживает на территории иностранного государства.

Дело в отношении журналистки возбудили по части 2 статьи 207.3 УК РФ. Поводом к этому послужили ее посты в Telegram-канале, в том числе об ударе по Спасо-Преображенскому собору в Одессе.

По этой статье Монгайт** могут отправить в места лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

*Телеканал и ООО, выполняющие функции иноагента в России, а также нежелательная организация.

**Признана физлицом-иноагентом в РФ.