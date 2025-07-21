Уголовное дело возбудили на журналистку Анну Монгайт*
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На журналистку телеканала «Дождь»** Анну Монгайт* возбудили уголовное дело по статье о фейках про российскую армию, сообщает Baza.
Дело на нее было возбуждено 18 июля по части 2 статьи 207.3 УК РФ. Поводом стали посты журналистки в Telegram-канале на тему российских ударов по Одессе, они были размещены в апреле 2022 года и июле 2023 года.
По указанной статье Монгайт* может грозить от 5 до 10 лет тюрьмы.
Сейчас журналистка находится в другой стране.
* Признана физлицом-иноагентом в РФ.
** Телеканал и ООО, выполняющие функции иноагента в России, а также нежелательная организация.