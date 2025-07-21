Уголовное дело возбудили на журналистку Анну Монгайт*

сегодня в 16:51

На журналистку телеканала «Дождь»** Анну Монгайт* возбудили уголовное дело по статье о фейках про российскую армию, сообщает Baza .

Дело на нее было возбуждено 18 июля по части 2 статьи 207.3 УК РФ. Поводом стали посты журналистки в Telegram-канале на тему российских ударов по Одессе, они были размещены в апреле 2022 года и июле 2023 года.

По указанной статье Монгайт* может грозить от 5 до 10 лет тюрьмы.

Сейчас журналистка находится в другой стране.

* Признана физлицом-иноагентом в РФ.

** Телеканал и ООО, выполняющие функции иноагента в России, а также нежелательная организация.