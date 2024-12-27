Жизнь превратилась в хоррор: жительницу Севастополя терроризируют норки

Жительница Севастополя в социальных сетях поделилась эмоциями от покупки двух норок — четырехлетнего Рика и восьмимесячной Киры. Женщина призналась, что ее жизнь превратилась в настоящий хоррор, сообщает Mash .

Несмотря на довольно милый внешний вид норки оказались настоящими дикими зверями. Пока самец пытается доминировать, самка в страхе атакует всю семью, в том числе детей, хозяйку и других животных.

Женщина показала многочисленные покусы на руках и даже лице. Она предложила тест-драйв всем желающим завести норок. Хозяйка написала в социальных сетях, что дома животные умнички, но специально для желающих взять их в аренду, они проявят всю свою сущность.

«Сорвут занавески, разбросают по всему вашему дому пакеты, покусают за ноги и руки, пометят полы мочой и какашками, сломают двери шкафа-купе, вскроют диван, искупаются в унитазе и оботрутся о вашу кровать», — перечислила хозяйка все «достоинства» своих питомцев.