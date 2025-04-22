Животные в зоопарке Мариуполя, где тигр убил человека, были вынуждены голодать

Руководство зоопарка, как сообщается, пыталось сэкономить на многих вещах. Из-за этого работники боялись за тех, кто приходил посмотреть на животных.

Дело в том, что замки в клетках были слабыми. Их обматывали проволокой, чтобы не покупать новые. Из-за этого был риск, что животные могут выйти из клетки во время посещения зоопарка.

Звери недостаточно ели, употребляя лишь куриные полуфабрикаты. Также их жилища не обогревали.

Ранее сообщалось, что работник зоопарка Мариуполя умер из-за нападения белого тигра. Хищник набросился на человека и обглодал его лицо.