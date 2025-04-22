Обглодал лицо: тигр съел человека в зоопарке Мариуполя

Сотрудник зоопарка Мариуполя погиб из-за нападения белого тигра. Хищник набросился на работника и обглодал его лицо, сообщает «Mash на Донбассе» .

Сотрудник зашел в вольер, чтобы покормить тигра. В этот момент животное, находившееся в незапертой клетке, напало на человека. В итоге мужчина погиб на месте.

Силовики проводят проверку по факту гибели сотрудника мариупольского зверинца. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.

Ранее в Приморском крае тигр проник на территорию частного дома и утащил в лес сторожевого пса. Происшествие случилось в населенном пункте Кугуки под Уссурийском.