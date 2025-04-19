Тигр утащил в лес сторожевого пса из частного дома в Приморском крае

В Приморском крае тигр зашел на территорию частного дома и утащил в лес сторожевого пса, сообщает Amur Mash .

Инцидент произошел в населенном пункте Кугуки под Уссурийском.

На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что тигр наведался на территорию частного дома и сначала испугался громкого лая собак. Затем он набросился на одну из сторожевых собак, схватил ее зубами и утащил в лес.

Ранее медведь пришел на территорию одной из баз отдыха в Камчатском крае. Косолапый смотрел на завтракающих в столовой людей и стучался лапой в окно.