Постучал в окно: медведь пришел позавтракать на базу отдыха на Камчатке
Медведь заявился на базу отдыха в Камчатском крае
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Медведь пришел на территорию одной из баз отдыха в Камчатском крае. В результате инцидента пострадавших нет, сообщает Baza.
На опубликованных кадрах видно, как люди готовятся завтракать, а в это время косолапый смотрит на них с улицы и даже стучится в окно. При этом гости базы отдыха не боятся медведя, а смеются и снимают происходящее на телефон.
Любопытного гостя не пустили в столовую, и медведь покинул территорию базы отдыха.
Ранее женскую голову с укусами животного нашли в лесу Свердловской области. Предположительно, погибшую мог загрызть медведь.