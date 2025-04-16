Постучал в окно: медведь пришел позавтракать на базу отдыха на Камчатке

Медведь пришел на территорию одной из баз отдыха в Камчатском крае. В результате инцидента пострадавших нет, сообщает Baza .

На опубликованных кадрах видно, как люди готовятся завтракать, а в это время косолапый смотрит на них с улицы и даже стучится в окно. При этом гости базы отдыха не боятся медведя, а смеются и снимают происходящее на телефон.

Любопытного гостя не пустили в столовую, и медведь покинул территорию базы отдыха.

Ранее женскую голову с укусами животного нашли в лесу Свердловской области. Предположительно, погибшую мог загрызть медведь.