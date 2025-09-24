Живодеры закидали камнями кота, жившего в фотостудии в Москве. Он умер

сегодня в 13:53

Кота Ваську, жившего в фотостудии в Москве, закидали камнями

Кот Васька, живший в фотостудии в Москве, умер по вине живодеров, которые закидали его камнями. Неравнодушные жители обратились в полицию, сообщает Telegram-канал «MSK1.RU» .

Васька был главным любимцем жителей Бабушкинского района. Он жил в фотостудии на улице Менжинского и даже «подрабатывал» там. Коту выдали бейджик с надписью «охранник».

Ваську называли самым ответственным работником, его любили и заботились о нем. Однако на днях кот умер. По словам местных жителей, его закидали камнями живодеры.

«В данном случае, надо понимать, что погиб не просто кот, а полноценный житель нашего района», — сказал один из жителей.

Люди решили найти виновных и обратились в полицию.

Ранее москвичи спасли щенка таксы от соседа-живодера. Мужчина жестоко избивал питомца, не обращая внимания на его визги.

