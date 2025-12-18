Живодера, залившего в рот лошадям кислоту в Волжском, задержала полиция
Задержан мужчина, подозреваемый в умышленном отравлении лошадей, принадлежащих конкурирующему клубу, сообщает Telegram-канал «112».
В совершении преступления, произошедшего в конном клубе «У Озера» в Волжском Волгоградской области, подозревается 40-летний местный житель, ранее имевший проблемы с законом. В настоящее время предполагаемого живодера задержали.
Предварительно установлено, что злоумышленник является владельцем соседней конюшни. В середине апреля он уже совершил отравление нескольких лошадей, принадлежащих его конкурентам, вероятной причиной стали разногласия по поводу земельного участка.
Кроме того, в декабре живодер покалечил еще пять животных, залив им в пасть кислоту. В настоящее время ему предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными, повлекшем за собой их смерть, что может привести к тюремному заключению.
