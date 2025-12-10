Происки конкурентов: живодер искалечил лошадей в Волжском, залив им кислоту в рот

Живодер залил лошадям кислоту в рот и скрылся, животные погибли. Инцидент произошел в Волжском в Волгоградской области ночью на 7 декабря, сообщает SHOT .

На территорию конного клуба залез мужчина, одетый в маску и перчатки. Он поочередно подходил к лошадям и заливал кислоту им в рот. Она была азотистой или серной. Происходящее попало на видео с камер наблюдения.

На записи видно, как неизвестный заходит в вольеры с конями. Там он что-то быстро делает и выходит. Затем мужчина, хромая, покинул конюшню.

Одна лошадь находится в критическом состоянии. Еще четверо — в стабильно тяжелом. У одного животного сильно обожжены язык и пищевод. Остальные получили меньшие травмы.

Владелица конного клуба допускает, что в произошедшем, предположительно, виноват ее конкурент. Он занимается таким же бизнесом и хотел выкупить место.

Похожий случай уже происходил в ночь на 13 апреля. Тогда мужчина пробрался в клуб и вколол двум коням в вену автомобильную омывайку. Тогда Лавр и Султан погибли.

На другом видео лошадь лежит на земле и качается из стороны в сторону после апрельского отравления. Она воет от боли. Затем к животному позвали ветеринара. Тот поставил коню капельницу. Изо рта лошади капала кровь.

