Живодер из подсобки магазина пытал собак и кошек в Краснодарском крае

Живущий в подсобке живодер издевался над животными на хуторе Шевченко в Краснодарском крае. Он избивал и вешал собак и кошек, сообщает 360.ru .

Мужчина обустроил жилище в подсобном помещении продуктового магазина. Рядом с этим местом люди частенько находят трупы животных.

Местные жители заявили, что мужчина ловит собак и кошек, избивает, а затем вешает их. Так, на живодера пожаловались уже несколько владельцев животных. В деле разбираются правоохранители.

Сам мужчина не признает свою вину. Известно, что ранее он был судим. Также местные жители рассказали, что тот спаивает несовершеннолетних. Так, например, он предлагал 17-летнему парню выпить с ним водки.

Ранее в Подмосковье возбудили уголовное дело на живодера, зарезавшего своего щенка. По словам мужчины, он убил животное после того, как оно помочилось в квартире.