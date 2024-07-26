Жительницу Туапсе довели до комы после гинекологической операции

SHOT: жительнице Туапсе повредили внутренние органы во время подготовки к ЭКО

Гинекологическая операция обернулась комой для жительницы Туапсе. Девушка хотела зачать ребенка, однако в период подготовки к искусственному оплодотворению (ЭКО) ей повредили ряд органов, сообщает SHOT .

Мать 38-летней Юлии поделилась историей своей дочери. Перед процедурой искусственного оплодотворения доктора посоветовали девушке удалить маточные трубы. Она согласилась.

Юлию оперировали в Туапсинской районной больнице №3. Однако после процедуры женщина столкнулась с неприятными последствиями — заражением крови, воспалением и температурой, доходившей до 40 градусов.

Мать Юлии считает, что в этом виноват хирург, проводивший операцию. Он, по мнению женщины, повредил дочери кишечник.

Однако это не все, что довелось пережить Юлии. Мать добавила, что во время установки катетера ей повредили легкое. У женщины остановилось сердце, докторам пришлось ввести ее в искусственную кому.

Затем родственники отправили Юлию на лечение в Краснодар. Там докторам удалось спасти пострадавшую «с того света». В коме женщина находилась около 30 дней. Сейчас у нее не получается ни двигаться, ни разговаривать.

Хирург-гинеколог, который проводил операцию Юлии, уволился из больницы в Туапсе и перешел на работу в другое место. Родственники пострадавшей подали иск в суд. Они попытаются привлечь виновных к ответственности.

Ранее у жительницы Подмосковья началось воспаление после операции по увеличению ягодиц. Врачам пришлось удалить два литра гноя.