сегодня в 17:05

Жительницу Москвы сдуло в Царицынский пруд во время урагана

В столичном парке «Царицыно» женщина прогуливалась во время непогоды — шквалистым ветром ее снесло в пруд, сообщает SHOT .

Женщина угодила в Царицынский пруд во время прогулки по парку. Жительницу столицы снесло с ног сильным ветром.

За пострадавшей отправили специальный катер. Ее удалось поднять на борт судна. Женщину госпитализировали.

Ранее в Москве был объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды из-за ливней и гроз. По предварительным данным, из-за ненастья в столице уже погибло двое человек.