Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что в Киеве задержали пенсионерку, которая пришла возложить цветы к мемориалу Вечной Славы, сообщает ТАСС .

«В Киеве в парке Славы полицейские задержали пожилую женщину, которая пришла возложить цветы к мемориалу. Все, что нужно знать о киевском режиме», — написал Дмитрук в соцсетях.

Как отмечает украинское издание «Страна», пожилая жительница Киева пришла в парк Славы в пилотке с красной звездой, которая является запрещенной символикой. Женщину попросили снять звезду, но она отказалась. Прибывшие на место сотрудники полиции доставили ее в отдел для объяснений.

Ранее экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что сейчас на Украине происходит новый процесс воссоздания Руси и восстановления исторических русских земель. Он считает этот процесс неостановимым.