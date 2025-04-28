Сейчас на Украине происходит новый процесс воссоздания Руси и восстановления исторических русских земель, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Он считает этот процесс неостановимым, сообщает РИА Новости со ссылкой на авторскую статью политика на сайте движения «Другая Украина», председателем совета которой он является.

Ложь украинского президента Владимира Зеленского о причинах конфликта в его стране вскроется после того, как США признают Крым частью России, считает Медведчук. По его мнению, «свора» главы киевского режима боится этого сценария больше, чем территориальных потерь.

«А на этой лжи стоит сегодня нацистская идеология Украины Зеленского, поэтому это недогосударство исчезнет, как некогда Хазарский каганат», — добавил политик.

По мнению Медведчука, Зеленский старался «купить Вашингтон», когда заявлял, что на Украине идет этнический конфликт. Политик также считает, что от Украины останется «всего несколько областей» после того, как русскоязычные регионы вернутся в состав России.

«Русскоязычное население составляет, несмотря на зверскую украинизацию, на Украине большинство», — отметил Медведчук.