Жительницу Архангельской области подозревают в убийстве детей

29-летнюю жительницу Котласа Архангельской области задержали по подозрению в убийстве двух ее детей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Архангельской области и НАО.

В квартире дома по улице Мелентьева в Котласе утром в среду нашли двух погибших детей. Это были девочка 3 лет и ее брат в возрасте 1,5 года. Малышей утопили.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних». На место трагедии сразу же выехала следственно-оперативная группа.

Сейчас специалисты проводят следственные действия, которые должны установить все обстоятельства случившегося. Также они осмотрели места убийства, проводят допрос свидетелей, назначили экспертизы.

Ранее четверых детей нашли мертвыми в доме в СНТ «Межурка» в Тверской области. В убийстве подозревается их отец. Он сидел рядом с телами и пытался покончить жизнь самоубийством. По предварительной информации, мужчина решился на преступление из-за ревности к жене, он также считал, что малыши родились от соперника.