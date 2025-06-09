Жительница Воскресенска задушила дочь поясом от халата и утопила в ванной

Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Воскресенска. Она задушила 5-летнюю дочь поясом от халата, а затем утопила ребенка в ванной, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Тело девочки со следами насильственной смерти обнаружили 8 июня в доме на улице Рабочей в Воскресенске. Ребенка убила мать, она сама сообщила об этом правоохранителям. Сотрудники Росгвардии доставили женщину в следственный отдел.

В отношении матери возбудили дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). С ней работают следователи, в ближайшее время женщине изберут меру пресечения. Дело взяла под контроль Воскресенская городская прокуратура.

Ранее в Твери 41-летний мужчина решил, что с его женой заигрывал сосед, поэтому из ревности забил супругу скалкой, а затем задушил подушкой. Он сам признался правоохранителям в содеянном.