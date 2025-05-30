Приревновал к соседу: многодетный отец в Твери убил жену скалкой и подушкой

Многодетный отец в Твери убил жену скалкой и подушкой из ревности

В Твери 41-летний мужчина решил, что с его женой заигрывал сосед, поэтому из ревности убил супругу скалкой и подушкой, сообщает SHOT .

Трагедия разыгралась накануне. Александр устроил разборки с 40-летней Анной, приревновав ее к соседу. Жена все обвинения отрицала, но мужчина ей не поверил.

Взбесившись, ревнивец взял в руки скалку и ударил ей женщину по голове, та потеряла сознание. Поняв, что супруга еще жива, неадекват задушил ее подушкой. Затем он сам позвонил правоохранителям и признался в убийстве.

Теперь жителю Твери грозит до 20 лет тюрьмы. Семья была многодетной, в ней воспитывались ребята 4, 10 и 14 лет.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина, не справившийся с потерей супруги, убил своего особенного ребенка и покончил с собой.