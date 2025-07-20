Жительница Томской области пыталась отрезать пенис своему парню из ревности

сегодня в 14:05

Жительница Томской области приревновала своего возлюбленного и попыталась отрезать ему половой орган. Врачам чудом удалось спасти мужчину, сообщает Baza .

Пострадавший попал в Асиновскую больницу 10 июля. Он был в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у мужчины глубокие резаные раны мошонки и частичную травматическую ампутацию полового члена.

По словам пациента, увечья ему нанесла его девушка. Она узнала о появлении возможной конкурентки и приревновала. Девушка придумала изощренный способ решить проблему.

Врачи чудом спасли половой орган пострадавшего. Они провели реконструктивную операцию. К счастью, одна из магистральных артерий оказалась целой, это позволило избежать самого страшного.

Сейчас пациент проходит лечение и восстановление в стационаре Асиновской больницы. Он находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее житель Уфы сломал пенис во время секса. Мужчине помогала целая бригада урологов, пытаясь спасти его половой орган.