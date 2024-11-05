Жительница Шебекина получила осколочное ранение головы при обстреле ВСУ

Город Шебекино Белгородской области в очередной раз подвергся обстрелу украинской армии. Ранение получила местная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

По его словам, женщина получила осколочное ранение головы. Ее доставили в областную клиническую больницу. Также в результате обстрела повреждены 2 многоквартирных и 1 частный дом, осколками посекло 4 машины.

Гладков отметил, что, по предварительным данным, ВСУ использовали кассетные боеприпасы — в городе нашли суббоеприпасы «колокольчик». Губернатор призвал жителей региона быть внимательными и не поднимать с земли незнакомые предметы.

Ранее вражеский дрон атаковал белгородскую многоэтажку. В результате ЧП известно о 5 пострадавших, один из которых получил осколочное ранение ноги и минно-взрывную травму. В квартире, куда попал БПЛА, жила семья.