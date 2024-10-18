Жительница Ростовской области обвинила сожителя в изнасиловании ее сына

В Ростовской области женщина обвинила сожителя в изнасиловании ее сына. Позднее она призналась, что оклеветала мужчину и сама нанесла травмы ребенку, сообщает Baza .

Настоящий отец мальчика отбывает наказание за убийство, а мать с 2021 года живет с другим мужчиной. Ребенок невзлюбил отчима, они часто ссорились. Позднее конфликты возникли и между взрослыми, несмотря на рождение ребенка.

В 2023 году женщина заявила на сожителя, рассказав, что тот якобы изнасиловал ее сына. Мужчину арестовали, свою вину он не признал. Мальчик слова матери подтвердил. При первом его осмотре никаких подтверждений этому не было обнаружено, однако затем эксперты нашли рубец в районе ануса.

Позже женщина призналась, что подставила сожителя, чтобы тот «денек посидел в СИЗО». Анус сыну она поцарапала сама. Мальчик подтвердил слова матери об изнасиловании, потому что не хотел, чтобы «дядя жил рядом».

Несмотря на признание, сожитель женщины все еще находится под арестом и ждет вердикт суда. Мать мальчика скрывается и говорит, что следователи давят на неё, чтобы довести дело до конца. При этом она уточнила, что ребенка действительно насиловали, но сделал это его знакомый ровесник.

Ранее мужчина надругался над 16-летней девочкой около ж/д станции в Электростали. Сейчас преступника ищут.