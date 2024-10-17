Изверг надругался над 16-летней девочкой около ж/д станции в Электростали

Недалеко от железнодорожной станции Лесная в подмосковной Электростали мужчина надругался над 16-летней девочкой, сообщает РЕН ТВ .

По словам источника, он напал на девочку, схватил ребенка за куртку, потом за шею. После этого он повалил жертву на землю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Преступника ищут. Подробности произошедшего устанавливают правоохранители.

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