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Арестанта-насильника расстреляли на выходе из казанской ИК-2

Родственник изнасилованной женщины расстрелял арестанта, когда тот выходил из казанской ИК-2, сообщает Mash .

Инцидент произошел в понедельник около 11:00. Мужчина поджидал 46-летнего жителя Дагестана Нургамида Б. на выходе из колонии. Затем он выстрелил арестанту в лицо из травматического оружия.

Пострадавшего отвезли в больницу. Стрелок был задержан. Он оказался родственником изнасилованной в Дагестане женщины. Предварительно, таким способом мужчина захотел отомстить за преступление.

Изнасилование женщины произошло в Дагестане. Нургамид Б., который ранее был судим за наркотики, надругался над девушкой, после чего его задержали, он получил приговор.

Во избежание конфликтов арестанта перевезли в казанскую колонию. Пока Нургамид Б. отбывал наказание, он получил еще один уголовный срок за создание экстремистской группировки.

Ранее в Красногорске таджик попытался изнасиловать 48-летнюю женщину и украл ее телефон. Жертва смогла дать отпор и мужчина сбежал.