Жительница Петербурга задушила 8-летнего ребенка и после умерла

В Санкт-Петербурге женщина задушила 8-летнего сына, а затем выпала из окна, сообщает 78.ru .

Как рассказал источник, трагедия произошла в квартире дома на 10-й Советской улице. Во время инцидента отец был на работе.

Соседи семьи отметили, что за несколько дней до трагедии женщина вела себя странно. На предновогоднем общедомовом сборе она отрешенно наблюдала за происходящим. В это время ее муж играл с собакой и всем улыбался.

Еще неизвестно, точно ли мать убила ребенка или он умер сам. Рядом с телом мальчика нашли букет цветов. Предварительно, их там оставила женщина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».