Жительница Петербурга нашла в квартире гниющее тело сестры

сегодня в 10:07

Психологически больного петербуржца нашли в квартире с трупом матери

18 августа в квартире на улице Демьяна Бедного в Петербурге женщина обнаружила разлагающийся труп 61-летней сестры. Она пришла, чтобы проверить состояние здоровья родственницы, сообщает РЕН ТВ .

В квартире женщина жила вместе с 39-летним сыном. Его увезли в городскую психиатрическую больницу.

До этого сын умершей стоял на учете в психоневрологическом диспансере. Обстоятельства смерти женщины выясняются.

