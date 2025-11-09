Жительница Краснодара выбросила гирлянду из российских флагов в мусорку

В Краснодаре на видеокамеры попало странное поведение местной жительницы — женщина сорвала гирлянду из российских флагов со здания и выбросила в мусорку. Теперь ее разыскивает полиция, сообщает «Кубань 24» .

Инцидент произошел на улице Ратной Славы утром 8 ноября. На опубликованных кадрах видно, как гражданка сорвала гирлянду из российских флагов со здания, а затем выкинула ее в мусорку.

Правоохранители начали доследственную проверку. Они выясняют личность женщины на видео и хотят узнать мотивы ее поступка.

Затем будет принято процессуальное решение — действиям женщины дадут правовую оценку.

Ранее в Приморье подростки разгромили могилу бойца СВО — потоптались на надгробии грязными ногами, разбросали венки и емкости для цветов. Также они украли с нее флаги.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.