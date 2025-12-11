сегодня в 17:36

Жительница Коломны забила приятеля сковородкой, а затем зарезала ножом

В Коломне расследуется уголовное дело об убийстве 54-летнего мужчины. Он был забит сковородкой и зарезан ножом, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Обвинения предъявлены 46-летней приятельнице погибшего. По данным следствия, 10 декабря она была в гостях у друга. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент между парочкой возник конфликт.

Тогда женщина вооружилась сковородкой и несколько раз ударила ей оппонента в область головы. Затем она схватила нож и нанесла приятелю ранения в область шеи и туловища. Потерпевший скончался на месте.

Фигурантка сообщила о происшествии родственнице. Та обратилась в полицию.

Женщину задержали и допросили. Орудия преступления изъяты. Продолжается сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время обвиняемой изберут меру пресечения.

Ранее в Москве нашли труп мужчины 1965 года рождения с минимум 29 ножевыми ранениями. Подозреваемых задержали, одним из них оказался, предположительно, сын супруги погибшего.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.