29 ножевых: сын с подельником зверски зарезали мужа матери в центре Москвы

сегодня в 10:32

Сын с подельником ударили 29 раз ножом мужа матери в центре Москвы

Ночью в квартире на улице Бутырский Вал в Москве нашли труп мужчины 1965 года рождения с минимум 29 ножевыми ранениями. Подозреваемых задержали, одним из них оказался, предположительно, сын супруги погибшего, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

С разными телесными повреждениями в больницу отвезли и 60-летнюю жену убитого. Она рассказала, что на них с мужем напали двое неизвестных людей. Они вломились в жилье пары.

Двоих подозреваемых нашли и задержали силовики. Выяснилось, что один из них — сын пострадавшей.

Пресс-служба ГСУ СК России по Москве сообщает, что вломившиеся злоумышленники, предположительно, скрыли следы преступления и ушли из квартиры.

Было возбуждено уголовное дело из-за убийства мужчины и покушения на убийство женщины. Правоохранители опубликовали фотографию ножа.

