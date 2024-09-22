Жительница ЮАР умерла во время мощного снегопада

SHOT: жительница ЮАР замерзла насмерть в микроавтобусе из-за снегопада
Происшествия

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Жительница Южно-Африканской Республики умерла во время сильного снегопада, который внезапно пошел в ее стране. Женщина застряла в пробке длиной около 30 километров и замерзла до смерти, сообщает SHOT.

В несколько регионах ЮАР пошел снег. Большое количество населенных пунктов остались без света и воды. На месте работают специалисты.

Из-за снегопада умерла 39-летняя жительница ЮАР. Она замерзла насмерть в 30-километровой пробке, образовавшейся на дороге от Дурбана до Йоханнесбурга. Погибшая ехала в микроавтобусе.

Ранее СМИ опубликовали ужасающие кадры последствий снегопада в ЮАР. Стихия парализовала движение транспорта в стране.