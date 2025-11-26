Жительница Якутии попала в сексуальное рабство к шаману, чтобы перенять его «силу»

Молодая жительница Якутии несколько лет терпела побои и сексуальное насилие со стороны якобы шамана. Она хотела перенять его «магическую силу», сообщает SakhaDay.ru .

Женщина по имени Мария (имя изменено — ред.) увлеклась энергетическими практиками. Она искала специалистов в этой сфере и в итоге попала под влияние мошенника Михаила (имя изменено — ред.), который представился ей «белым шаманом». Он предложил поехать к нему домой, чтобы показать, как лечить людей.

По приезде мужчина заявил, что Мария получит его «шаманскую силу», если переспит с ним. Женщина утверждает, что не хотела вступать с ним вы интимную связь, но он ее «вынудил». Она осталась жить у него в доме и стала работать администратором в его массажном центре.

Совместная жизнь продолжалась с лета 2022 года до весны 2023 года. Все это время Михаил избивал Марию за любую провинность, принуждал ее к сексу. Если она делала попытку расстаться, то «шаман» угрожал ей смертью. На публике он называл женщину «пятой женой».

Кроме того, он просил у Марии деньги. Всего она отдала ему около 500 тыс. рублей. «Шаман» купил на них себе автомобиль.

В один из дней женщине все же удалось сбежать из дома. За несколько минут до побега Михаил несколько раз ударил ее по голове. Но Мария так и не обратилась в полицию, так как побоялась «связей» экс-сожителя.

Вскоре Михаил переехал в другой город. Он продолжает набирать учениц.

