Житель Оренбурга продал девушку в сексуальное рабство

В Оренбурге возбуждено дело по факту продажи девушки в сексуальное рабство. Пострадавшая провела у покупателей около года, оказывая услуги интимного характера, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону .

Все началось в 2023 году, когда оренбуржец познакомился с девушкой на территории города. Он придумал план по продаже жертвы в сексуальное рабство и даже нашел покупателей.

Мужчина схватил пострадавшую, угрожал убить ее, после чего передал ее третьим лицам за денежное вознаграждение. Она пробыла у покупателей около года, предоставлял сексуальные услуги.

Однажды девушке удалось обмануть одного из своих «хозяев». Она забрала свои документы и сбежала, после чего обратилась в правоохранительные органы. Было возбуждено дело по п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми с угрозой применения насилия). Вскоре фигуранты были задержаны, им предъявлены обвинения, избрана мера пресечения.

Продолжаются следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательной базы.

Ранее российскую туристку похитили в Таиланде и продали в рабство в Мьянму. Девушек там использовали в качестве «моделей» для обмана клиентов, заставляя их зарабатывать деньги своим внешним видом и привлекательностью.

