Жительница Испании прокомментировала блэкаут в стране

Жительница Испании рассказала о массовых отключениях электричества, из-за которых люди вынуждены покидать свои дома и выходить на улицы. Она также упомянула о перебоях в работе сотовой связи, сообщает RT .

«Сегодня у нас произошла какая-то катастрофа. Сначала у нас отключился свет, потихоньку начал прерываться интернет… Потом мы узнали, что это по всей Испании. Мы думали, что это очень быстро закончится», — поделилась женщина.

По ее словам, в городе не работают заправки и светофоры.

Женщина добавила, что большое количество граждан вышли на улицу, пытаясь выяснить причины произошедшего сбоя в электроснабжении.