Жительница элитного дома в Москве нашла на балконе сумку с золотом и 100 млн руб

сегодня в 08:54

Обманутый ребенок сбросил аферистам с балкона сумку с золотом и 100 млн в Москве

Жительница элитного ЖК «Дом на Бурденко» в Москве нашла сумку с золотом и около 100 млн рублей на балконе. Это были средства соседей сверху, которые в сумку собрал и сбросил аферистам сын, но промахнулся, сообщает Mash .

Ребенка богатых родителей, предположительно, на протяжении нескольких суток обрабатывали телефонные аферисты. Они запугали юного россиянина, заставили достать семейные ценности, деньги и скинуть из окна курьеру.

Однако вещи упали на балкон соседки снизу. Она нашла сумку с наличными и ювелирными изделиями на почти 100 млн рублей. Затем позвонила в полицию.

Вещи и деньги были возвращены владельцам. Афера не удалась.

