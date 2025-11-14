Жителя Забайкалья арестовали за пьяное СМС «Слава Украине»*

Читинский районный суд вынес приговор по делу 56-летнего Владислава А., который отправил СМС с подписью «Слава Украине»*. Мужчину обвинили в демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП), сообщает «Осторожно, новости» .

Как утверждают правоохранители, 5 ноября фигурант, будучи пьяным, «из хулиганских побуждений» написал в сообщении неонацистский лозунг: «Слава Украине! Героям Слава!»*. Он также прикрепил к СМС фото украинского флага.

Данное СМС мужчина отправил ветеринару, который лечил его кошку. Обвиняемый признался, что был нетрезв. По его словам, он не знал, что нарушает закон. Мужчина рассказал, что его телефон разбила жена, спустя два часа он удалил СМС. Ветеринар же обратился в полицию.

Правоохранители также нашли в квартире обвиняемого три флага Украины и один — НАТО. Он отдал их полицейским добровольно. Мужчина попросил не арестовывать его, но суд решил, что одним штрафом обвиняемый не отделается.

Суд учел факт хранения флагов, «направленных на дискредитацию ВС РФ». В итоге читинца арестовали на сутки, а флаги — уничтожили.

Ранее парня в Йошкар-Оле оштрафовали за имитацию визга свиньи и слова «Слава Украине»*. Сам мужчина пытался убедить суд, что произнес фразу с иронией.

*Фраза «Слава Украине» содержится в нескольких материалах, которые признаны Минюстом РФ экстремистскими и запрещены в России.

