Парень в Йошкар-Оле написал «Слава Украине»*, взвизгнул как свинья и получил штраф

Парня в Йошкар-Оле оштрафовали за имитацию визга свиньи и слова «Слава Украине»*

Мужчину в Республике Марий Эл оштрафовали за имитацию поросячьего визга и написание лозунга «Слава Украине»*. Об этом сообщает « Осторожно, новости ».

Решение было вынесено 22 сентября городским судом. Житель Йошкар-Олы пытался убедить суд, что произнес фразу с иронией. Таким образом он дал ответ на призыв «похрюкать» в конфликте с украинцем.

Кирилл В. переехал из Белоруссии в РФ в 2019 году.

Мужчину обвинили в демонстрации нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП). По данным суда, Кирилл написал в одном из мессенджеров неонацистский лозунг «Слава Украине»* и «УИИИИИИ», тем самым сымитировав поросячий визг.

Гражданин признал, что действительно произнес лозунг. Однако не для того, чтобы отдать честь Украине.

У Кирилла был спор с украинцем в комментариях в мессенджере. Тот сказал оппоненту, чтобы он «похрюкал». Тогда Кирилл захотел принизить его ответ. Мужчина написал лозунг и с использованием сочетания «УИ УИИИ» изобразил звук того, как визжит свинья.

В результате Кирилла признали виновным в демонстрации нацистской символики. Ему выписали штраф в размере 1 тыс. рублей.

*Фраза «Слава Украине» содержится в нескольких материалах, которые признаны Минюстом РФ экстремистскими и запрещены в России.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.