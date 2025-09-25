Парень в Йошкар-Оле написал «Слава Украине»*, взвизгнул как свинья и получил штраф
Мужчину в Республике Марий Эл оштрафовали за имитацию поросячьего визга и написание лозунга «Слава Украине»*. Об этом сообщает «Осторожно, новости».
Решение было вынесено 22 сентября городским судом. Житель Йошкар-Олы пытался убедить суд, что произнес фразу с иронией. Таким образом он дал ответ на призыв «похрюкать» в конфликте с украинцем.
Кирилл В. переехал из Белоруссии в РФ в 2019 году.
Мужчину обвинили в демонстрации нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП). По данным суда, Кирилл написал в одном из мессенджеров неонацистский лозунг «Слава Украине»* и «УИИИИИИ», тем самым сымитировав поросячий визг.
Гражданин признал, что действительно произнес лозунг. Однако не для того, чтобы отдать честь Украине.
У Кирилла был спор с украинцем в комментариях в мессенджере. Тот сказал оппоненту, чтобы он «похрюкал». Тогда Кирилл захотел принизить его ответ. Мужчина написал лозунг и с использованием сочетания «УИ УИИИ» изобразил звук того, как визжит свинья.
В результате Кирилла признали виновным в демонстрации нацистской символики. Ему выписали штраф в размере 1 тыс. рублей.
*Фраза «Слава Украине» содержится в нескольких материалах, которые признаны Минюстом РФ экстремистскими и запрещены в России.
