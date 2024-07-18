Жителя Приморья обвиняют в призывах к терроризму

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В Приморье задержали жителя за открытые террористические призывы

В Приморье против жителя возбудили уголовное дело за открытые террористические призывы в Интернете, пишет ТАСС .

«Обвиняемый, имея доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, разместил в чате открытого канала призыв к террористической деятельности», — цитирует агентство пресс-службу Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

В ведомстве приняли решение о заключении обвиняемого под стражу, указано в материале.

По статье за публичные призывы к терроризму предусмотрено наказание от пяти до семи лет лишения свободы.

Ранее жителя Приморского края задержали по подозрению в госизмене.