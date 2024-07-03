Жителя Приморья задержали по подозрению в сотрудничестве с разведкой Украины
Житель Приморского края мог передавать секретные сведения киевской разведке
Жителя Приморского края задержали по подозрению в госизмене, пишет ТАСС.
Россиянин мог передавать секретные сведения о железнодорожной структуре региона киевской разведке, сообщили ТАСС в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.
Сотрудничество с Украиной осуществлялось «путем передачи сведений об уязвимых местах и способах выведения из строя объектов железнодорожного транспорта», — пишет агентство со ссылкой на ведомство.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.